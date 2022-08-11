Экс-армеец Влашич перешел в «Торино»

Хорватский полузащитник лондонского «Вест Хэма» Никола Влашич перешел в итальянский «Торино».

По информации пресс-служба «молотобойцев», футболист подписал арендное соглашение до конца сезона 2022/23.

Кроме того, по окончании его срока туринцы будут иметь право выкупа игрока, выступавшего ранее за ЦСКА.

В минувшем сезоне 24-летний хавбек провел 31 матч в составе «Вест Хэма» во всех турнирах и забил один мяч.

Напомним, накануне стало известно о том, что там же, в «Торино», продолжит карьеру и россиянин Алексей Миранчук, которого наконец отпустила «Аталанта».