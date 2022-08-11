Миранчук рассказал, что поможет ему быстрее освоиться в «Торино»

Российский полузащитник АЛексей Миранчук рассказал, что поможет ему быстрее освоиться в новой команде - «Торино».

«Мне очень нравится футбол Юрича, он напряженный и атакующий, и это поможет мне сразу освоиться. Я хорошо тренировался, мне не терпится начать играть. Я чувствую себя прекрасно. Я выбрал 59-й номер, потому что у меня был такой же номер в московском «Локомотиве» и «Аталанте». Я очень счастлив приехать сюда», - приводит слова футболиста клубная прес-служба туринцев.

Добавим, о переходе стало известно сегодня. Футболист будет выступать за туринский клуб на правах аренды.

Переговоры с игроком велись уже давно, однако главный тренер бергамасков Джампьеро Гасперини блокировал трансфер.