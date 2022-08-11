Кафельников высказался об уходе Хендрикса и Роши из «Спартака»

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал новости о расторжении московским «Спартаком» контрактов с Йорритом Хендриксом и Педро Рошей.

«Есть генеральный директор, который отвечает за селекционную программу, пускай он думает и принимает решение. Точно не мне думать на эту тему. Были ли эти игроки бесполезными для клуба? Слушайте, ну, я не знаю, кто там полезный, кто бесполезный для «Спартака», - приводит слова ветерана крупное отечественное спортивное СМИ.

Напомним, Роша стал игроком «Спартака» в 2017 году. За пять лет он провел 22 матча в составе красно-белых, в которых забил один мяч. Прошлый сезон форвард провел в бразильском «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды.

С января 2022 года красно-белые регулярно отдавали 27-летнего Хендрикса в аренду. Текущий сезон он должен был провести в «Фейеноорде», однако после завершения сотрудничества со «Спартаком» полузащитник принял решение перейти в немецкую «Фортуну».

В российском клубе Хендрикс был с января 2021 года. Он провел за «Спартак» 22 матча, в которых не отличился результативными действиями.