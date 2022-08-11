Во «Фрайбурге» прокомментировали информацию об интересе к Фомину

Спортивный директор «Фрайбурга» Клеменс Хартенбах отреагировал на слухи об интересе немецкого клуба к полузащитнику московского «Динамо» Даниилу Фомину.

«Все, что я могу вам сказать, это то, что мы не рассматриваем и не рассматривали Даниила Фомина как потенциального новичка «Фрайбурга», - приводит слова функционера крупное российское спортивное СМИ.

Напомним, всего в составе бело-голубых Фомин провел 70 матчей, в которых забил 20 мячей.

В финале Кубка России 2021/22 промах футболиста с пенальти в добавленное время матча со «Спартаком» стоил команде трофея.