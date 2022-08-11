Зиньковский о матче с «Сочи»: Должны брать очки

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился ожиданиями от предстоящего поединка пятого тура РПЛ, в котором красно-белые дома примут «Сочи».

«Для нас хорошо складывается начало чемпионата. Набираем очки. Те, которые и должны.

Но игра с «Сочи» будет в любом случае тяжелее, чем прошлые матчи. Должны брать очки, должны стремиться быть в верхней части таблицы», - приводит слова футболиста клубная пресс-служба москвичей.

Напомним, после четырех туров «Спартак» с десятью очками делит лидерство в турнирной таблице с ЦСКА. Встреча с «Сочи» пройдет 14 августа в Москве. Начало в 20.00 по столичному времени.