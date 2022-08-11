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Решение принято: Кубок России в сезоне-2022/2023 пройдет по системе Double Elimination

Об этом сообщает пресс-служба РФС.
11 августа 2022 20:16
автор: Артур Гичунцев

Сегодня, 11 августа, состоялось заседания бюро исполкома РФС. Об этом информирует пресс-служба организации.

В ходе мероприятия было принято решение о проведении Кубка России по футболу сезона-2022/2023 по системе Double Elimination.

Напомним, при этой системе турнир делят на две сетки: верхнюю и нижнюю. Все команды начинают играть с верхней сетки, а после поражения попадают в нижнюю. В финале сыграют победители этих двух сеток. К слову, команда, потерпевшая два поражения, завершает борьбу.

Добавим, что в прошлом сезоне Кубок России выиграл московский «Спартак». В финале красно-белые обыграли «Динамо» (2:1).

источник: РФС
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