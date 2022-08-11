Заболотный о Карпине: Бревнами нас не считал, на деньги не штрафовал, но говорил иногда и обиднее

Бывший голкипер московского «Спартака» Николай Заболотный вспомнил годы выступлений в составе московского «Спартака» под руководством Валерия Карпина.

«Карпина запомнил жестким тренером, но воспринимал его слова как мотивацию. Называет игроков бревнами? В реальности Карпин нас такими не считал: видел, что в реальности мы могли отдавать и принимать передачи. Просто подстегивал.

Все говорят про взвешивания и штрафы. У нас, молодых, это было в щадящем режиме - Карпин наказывал как-то, но чаще не деньгами, а словом. Это даже обиднее: «Ты с лишним весом, а согнать не можешь», - приводит слова футболиста авторитетное российское спортивное СМИ.

Напомним, Заболотный выступал за красно-белых с 2011 по 2013 годы и становился серебряным призером чемпионата России.