ФИФА официально перенесла матч открытия ЧМ-2022

ФИФА официально перенесла старт ЧМ-2022 в Катаре на день раньше.

Как сообщает пресс-служба организации, встреча с участием команды хозяев - Катара, которая примет Эквадор, состоится не 21 ноября, а 20 числа.

Отметим, что формально до этой игры состояться еще две: Сенегал - Нидерланды и Англия - Иран, однако именно встреча с участием хозяев будет считаться официальным стартом мундиаля.

Добавим, что сборная России пропустит турнир в связи с отстранением ФИФА от участия в международных соревнованиях под ее эгидой.