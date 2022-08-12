«Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» приобрести Роналду

«Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» своего нападающего Криштиану Роналду, сообщает журналист Паоло Паганини.
Как утверждает инсайдер, английский клуб хочет приобрести у итальянской команды полузащитника Адриена Рабьо и готов включить в сделку пятикратного обладателя «Золотого мяча».
Напомним, что «МЮ» прошлым летом купил Роналду именно у «Ювентуса». Трансфер обошелся «красным дьяволам» в 15 млн евро.
За «россонери» Роналду играл с 2018 по 2021 годы и завоевал в нем пять трофеев, включая две победы в чемпионате Италии.
источник: «Советский спорт»