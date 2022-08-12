Агент Шпинев: В «Аталанте» все называют Миранчука не иначе как top player

Вадим Шпинев, агент российского полузащитника Алексея Миранчука, прокомментировал переход своего клиента из «Аталанты» в «Торино».

«Они все называют Лешу не иначе как top player. Но «Торино» был очень настойчив в своем желании аренды, клуб показал огромную заинтересованность», - приводит слова Шпинева российское СМИ.

Новый клуб 26-летнего россиянина также получил право его выкупа.

Напомним, Миранчук перебрался в «Аталанту» осенью 2020 года, но так и не смог выиграть конкуренцию за место в стартовом составе.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Миранчук провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 4 голевых передачи.