Капелло считает, что Миранчук способен стать лидером «Торино»

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло положительно оценил перспективы полузащитника Алексея Миранчука в «Торино». «Миранчук способен закрепиться в стартовом составе и стать лидером «Торино».

«Я надеюсь, что Алексей добьется успеха в Серии А. Он показал, что является топ-игроком с очень хорошим пониманием игры», - приводит слова Капелло российское издание.

Новый клуб 26-летнего россиянина также получил право его выкупа.

Напомним, Миранчук перебрался в «Аталанту» осенью 2020 года, но так и не смог выиграть конкуренцию за место в стартовом составе.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Миранчук провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 4 голевых передачи.