Бывший вратарь «Спартака» о Дзюбе: Не отмалчивался. Добивается своего

Вратарь «Сочи» Николай Заболотный поделился мнением о бывшем капитане сборной России Артеме Дзюбе.

«Дзюба каким был, такой и остался. Наглый, добивается своего всегда. Проигрывать не любил - ни на поле, ни в теннис или карты, когда мы играли на сборах»Ю - приводит слова голкипера российское СМИ.

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.