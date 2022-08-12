Главный тренер «Манчестер Юнайтед»: Мы должны побеждать в каждом матче.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, возглавивший команду после завершения прошлого сезона, дал интервью BBC.

«Мы знаем наши задачи, знаем, чего от нас ждут. Мы должны побеждать в каждой игре. Это то, к чему мы стремимся, мы будем выкладываться каждый день и посмотрим, что произойдет», - сказал тен Хаг в превью к интервью, полная версия которого выйдет в субботу, 13 августа.

В первом туре английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» уступил на своем поле «Брайтону» (1:2). 13 августа команда тен Хага проведет выездную игру против «Брентфорда».