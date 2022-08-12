Дмитрий Селюк: «Факел» победит «Урал» и тотал меньше трех голов

- Думаю, выиграет «Факел» - команда играет дома, опять будет полный стадион. А как в Воронеже болеют, мы увидели в матче с «Динамо». После поражения от ЦСКА игроки «Факела» будут сверхмотивированы. Да и где брать очки, если не с «Уралом»?

В «Урале» поменялся тренер, часто это встряхивает команду, но прошло слишком мало времени, новый тренерский штаб вряд ли что-то за такой короткий период смог изменить.

Поэтому моя ставка такая: победа «Факела» и тотал меньше трех голов.