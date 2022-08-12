«Наполи» может арендовать Джованни Симеоне, клуб ждет согласия Де Лаурентиса

«Наполи» договорился с «Вероной» об аренде нападающего Джованни Симеоне, сообщают итальянские СМИ.

Сумма сделки составит 3 млн евро, при достижении определенных условий «Наполи» сможет выкупить футболиста за 12 млн.

Единственное причина, по которой данный трансфер не оформлен - это то, что «Наполи» ждет согласия президента клуба Аурелио Де Лаурентиса.

Отметим, что «Верона» полностью выкупила Симеоне у «Кальяри» в июле 2022 года, заплатив 10,5 млн евро за 27-летнего футболиста.

В прошлом сезоне форвард забил 17 мячей и отдал шесть голевых передач в 35 играх серии А.