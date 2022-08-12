Шпинев назвал причину, по которой Алексей Миранчук решил перейти из «Аталанты» в «Торино»

Вадим Шпинев, агент полузащитника сборной России Алексея Миранчука, назвал причину, по которой его клиент согласился на переход из «Аталанты» в «Торино».

«Всё исходит от желания игрока. Нашей задачей было не перезапустить карьеру Миранчука заново, но попробовать что-то поменять, Леша этого хотел, мы его желание выполнили. У Алексея теперь есть возможность со свежими силами выйти на новый уровень, подрасти в профессиональном плане. Мы посчитали, что переход в «Торино» будет перспективным для Миранчука», - приводит слова агента крупное спортивное СМИ.

Новый клуб 26-летнего россиянина арендовал его с правом выкупа.

Напомним, Миранчук перебрался в «Аталанту» осенью 2020 года, но так и не смог выиграть конкуренцию за место в стартовом составе.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Миранчук провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 4 голевых передачи.