Генич рассказал, сколько Оздоев получает в «Фатих Карагюмрюк»

Футбольный комментатор Константин Генич раскрыл зарплату российского полузащитника Магомеда Оздоева в турецком «Фатих Карагюмрюк».

Отметим, что накануне 29-летний хавбек присоединился к турецкой команде на правах свободного агента, заключив контракт сроком на два года.

«Как вы думаете, какую сделали зарплату Оздоеву? 600 тысяч в год. Это меньше, чем предлагал условный «Урал». Это молодой игрок, игрок сборной», - приводит слова Генича российское СМИ «Матч ТВ».

Напомним, что Оздоев покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22. Он выступал за петербуржцев с февраля 2018 года, став с сине-бело-голубыми четырехкратным чемпионом России.

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Локомотива», «Рубина» и «Ахмата». В составе сборной России он провел 35 матчей (4 гола).