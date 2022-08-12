Игонин думает, что в воротах «Зенита» в матче против ЦСКА будет играть Кержаков

Экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин предположил, кто будет играть в воротах его бывшего клуба в домашнем матче пятого тура российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА.

Напомним, что основной голкипер петербургского клуба Даниил Одоевский получил красную карточку за фол последней надежды в игре четвертого тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

«Не жду Ивана в воротах в матче с ЦСКА. Думаю, вместо Одоевского сыграет Кержаков. О готовности бразильского вратаря «Зенита» мы ничего не знаем, да и о нем как о футболисте тоже. Плюс есть вопрос лимита, а менять вратаря по ходу встречи никто не станет», - приводит слова Игонина крупное спортивное СМИ.

Матч «Зенит» - ЦСКА состоится в субботу и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет в Санкт-Петербурге.

На данный момент лидером чемпионата является ЦСКА, набравший 10 очков, «Зенит» идет четвертым, имея в своем активе на два очка меньше.