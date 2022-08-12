Влашич был рад увидеться с Алексеем Миранчуком

Вадим Шпинев, агент полузащитника сборной России Алексея Миранчука, рассказал о встрече его клиента с будущим одноклубником Николой Влашичем.

«За день до подписания мы увиделись с Влашичем, который тоже перешел в «Торино». Никола был очень довольный, ребята очень тепло друг друга поприветствовали, обнялись, Никола же прекрасно говорит на русском. Они были очень рады увидеться», - приводит слова Шпинева российское спортивное СМИ.

«Торино» арендовал обоих футболистов: Миранчука - у «Аталанты», а Влашича - у «Вест Хэма».

Напомним, что в российской премьер-лиге Миранчук выступал за «Локомотив», а Влашич - за ЦСКА.