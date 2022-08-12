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Семин заявил, что Дзюба устал от футбола и хочет завершить карьеру

Футболист находится в статусе свободного агента.
12 августа 2022 13:35

Наставник «Локомотива» Юрий Семин высказался о перспективах российского нападающего Артема Дзюбы.

«Может, Дзюба просто эмоционально устал от футбола и хочет закончить. Не знаю. Думаю, пару лет он еще точно способен поиграть», - приводит слова Семина российское СМИ Sport24

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.

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Семин заявил, что Дзюба устал от футбола и хочет завершить карьеру
Футболист находится в статусе свободного агента.
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