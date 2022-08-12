Талалаев высказался в поддержку системы fan-ID

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением о введении системы fan-ID на российских аренах.

«Я за безопасность. Я и за более тщательные досмотры в аэропортах. Уже был опыт проведения чемпионата мира, и, мне кажется, все было на должном уровне», - приводит слова Талалаева Metaratings.

апомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года, а его положения вступили в силу с 1 июня 2022 года. Согласно ему, каждый болельщик, собирающийся посетить спортивное мероприятие, обязан оформить персонифицированную карту.

Ранее фанатские объединения практически всех клубов РПЛ приняли решение бойкотировать матчи своих команд в связи с принятием соответствующего закона. В некоторых городах система заработает уже с 4 июля, в остальных - с 1 декабря 2022 года.