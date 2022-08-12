Юран заявил, что ему поступают предложения по работе

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о дальнейших действиях после того, как он прекратил трудовые отношения с подмосковной командой.

«Предложения поступают, сейчас посмотрю. Пока занимаюсь семьей, домашними делами, которые чуть накопились. Параллельно по работе есть варианты, нужно сейчас правильно выбрать, принять решение», - приводит «РБ-Спорт» слова российского тренера.

Добавим, что в сезоне-2021/22 Юран спас команду от вылета, выиграв в стыковых матчах у «СКА-Хабаровска».

После четырех туров текущего чемпионата России «Химки» с семью очками занимают седьмое место в турнирной таблице.