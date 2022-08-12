Талалаев - об отставке Юрана: В России можно ожидать все что угодно

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал увольнение своего коллеги, Сергея Юрана, из подмосковных «Химок».

«Я уже убедился, что в российском футболе нет взаимосвязи между результатами команды, качеством ее игры и количеством дней работы тренера. У нас можно ожидать все, что угодно», - приводит слова Талалаева Metaratings.ru.

Напомним, Юран возглавил команду по ходу сезона 2021/22 и помог ей сохранить прописку в РПЛ. После четырех туров текущего первенства «Химки» с семью очками занимают седьмое место в турнирной таблице.

Ранее стало известно, что Юрана может сменить на посту наставника подмосковного клуба Николай Писарев..