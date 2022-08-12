«Истанбул Башакшехир» заинтересован в подписании контракта Артемом Дзюбой

Российский нападающий Артем Дзюба все еще может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщил «СЭ».

По данным источника, 33-летний Дзюба входит в сферу интересов столичного «Истанбул Башакшехир».

Напомним, Юран возглавил команду по ходу сезона 2021/22 и помог ей сохранить прописку в РПЛ. После четырех туров текущего первенства «Химки» с семью очками занимают седьмое место в турнирной таблице.

Ранее стало известно, что Юрана может сменить на посту наставника подмосковного клуба Николай Писарев..