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Президент «Урала» рассказал, какую зарплату предлагал Оздоеву

Ранее стало известно, что футболист продолжит свою карьеру в команде турецком чемпионате.
12 августа 2022 14:56

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слова футбольного комментатора Константина Генича о переговорах екатеринбуржцев с полузащитником Магомедом Оздоевым.

«Так и есть. Точные цифры не назову, но у нас его зарплата была бы больше. Я его не осуждаю, он выбрал поиграть за рубежом.», - приводит слова Иванова «Спорт День за Днем».

Напомним, что Оздоев покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22. Он выступал за петербуржцев с февраля 2018 года, став с сине-бело-голубыми четырехкратным чемпионом России.

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Локомотива», «Рубина» и «Ахмата». В составе сборной России он провел 35 матчей (4 гола).

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