«Барселона» продала часть своих прав на медиаслужбу

«Барселона» объявила о продаже 24,5 процента прав на свою медиакомпанию Barva Studios.

Покупателем стала организация Orpheus Media, которая заплатила футбольному клубу 100 млн евро.

Продажа была проведена с разрешения Генеральной Ассамблеи членов ФК «Барселона», датированного 23 октября 2021 года.

Данные средства нужны «Барселоне», чтобы зарегистрировать новые контракты, в том числе с приобретенными футболистами Робертом Левандовски, Жюлем Кунде, Рафиньей, Франкем Кессье и Андреасом Кристенсеном.