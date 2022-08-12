Генич опроверг информацию о возможном переходе Дзюбы в «Краснодар»

Комментатор Константин Генич опроверг слухи о том, что бывший капитан сборной России Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Краснодаре».

«Мне информацию о возможном переходе Дзюбы в «Краснодар» не подтвердили. Сказали, что в России он играть не хочет», - цитирует Генича российское СМИ.

Напомним, Юран возглавил команду по ходу сезона 2021/22 и помог ей сохранить прописку в РПЛ. После четырех туров текущего первенства «Химки» с семью очками занимают седьмое место в турнирной таблице.

Ранее стало известно, что Юрана может сменить на посту наставника подмосковного клуба Николай Писарев..