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УЕФА назвал тройку номинантов на звание лучшего футболиста сезона-2021/22

В нее вошли Бензема, Куртуа и де Брейне.
УЕФА назвал тройку номинантов на звание лучшего футболиста сезона-2021/22
12 августа 2022 15:43
автор: Максим Скороходов
автор фото: УЕФА

Футболисты «Реала» Карим Бензема и Тибо Куртуа, а также полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне составили тройку номинантов на звание лучшего игрока прошлого сезона по версии УЕФА.

Победитель будет назван 25 августа, в день во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в Стамбуле.

Напомним, что лучшем футболистом сезона-2020/21 стал полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо.

Добавим, что «Реал» в этом году стал победителем чемпионата Испании и Лиги чемпионов, а «Манчестер Сити» был первым в чемпионате Англии.

источник: UEFA (УЕФА)
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