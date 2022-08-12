УЕФА назвал тройку номинантов на звание лучшего футболиста сезона-2021/22

Футболисты «Реала» Карим Бензема и Тибо Куртуа, а также полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне составили тройку номинантов на звание лучшего игрока прошлого сезона по версии УЕФА.

Победитель будет назван 25 августа, в день во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в Стамбуле.

Напомним, что лучшем футболистом сезона-2020/21 стал полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо.

Добавим, что «Реал» в этом году стал победителем чемпионата Испании и Лиги чемпионов, а «Манчестер Сити» был первым в чемпионате Англии.