«Ювентус» объявил о переходе Костича

«Ювентус» объявил о переходе в клуб полузащитник «Айнтрахта» и сборной Сербии Филипа Костича.

Игрок поставил подпись под контрактом, рассчитанным до 30 июня 2026 года. Сумма трансфера не разглашается.

Напомним, что Костич пополнил состав «Айнтрахта» в августе 2018 года. За это время он принял участие в 149 матчах франкфуртского клуба во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 58 ассистов.

В составе сборной Сербии хавбек отыграл 43 встречи (3 гола). Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.