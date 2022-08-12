Бывший скаут ЦСКА рассказал о недостатке Миранчука, из-за которого ему тяжело в Италии

Бывший скаут ЦСКА Руслан Хачмамук рассказал, какие проблемы мешают Алексею Миранчуку полностью раскрыть свой потенциал в Италии.

«Вот Миранчук: у него еще есть психологическая проблема. Ну, есть момент такой, что он не привык. Я с детства его наблюдаю, что он любит играть с мячом. Та черновая работа, тот темп, который требуется в Италии, постоянный прессинг, рывки, борьба - Миранчук конкуренцию уступает. Такие, как Сапата и Малиновский - они сильнее и мобильнее, крепче. И на этой скорости дают какой-то объем», - приводит слова функционера авторитетное российское спортивное СМИ.

Добавим, 11 августа стало известно о переходе Миранчука из «Аталанты» в «Торино». Футболист будет выступать за туринский клуб на правах аренды.

Переговоры с игроком велись уже давно, однако главный тренер бергамасков Джампьеро Гасперини блокировал трансфер.