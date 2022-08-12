Матыцин - о переходе Миранчука в «Торино»: Хороший мотиватор для других

Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду, что переход российского полузащитника Алексея Миранчука в «Торино» станет хорошим примером для других футболистов.

«Я горжусь такому прорыву, что Алексей, наш российский футболист, будет выступать в одном из европейских клубов. Надеюсь, что это будет хорошим примером для всех, хорошим мотиватором для других наших футболистов», - приводит слова Матыцина российское СМИ.

Новый клуб 26-летнего россиянина также получил право его выкупа.

Напомним, Миранчук перебрался в «Аталанту» осенью 2020 года, но так и не смог выиграть конкуренцию за место в стартовом составе.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Миранчук провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 4 голевых передачи.