ЦСКА отправился на матч с «Зенитом» без Фруно Фукса

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов решил не брать Бруно Фукса на матч с «Зенитом» в 5-м туре РПЛ.

Как сообщает пресс-служба армейцев, игрок остался в столице и будет дополнительно тренироваться для набора кондиций.

Полная заявка красно-синих выглядит так:

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков.

Защитники: Кирилл Набабкин, Милан Гайич, Мойзес, Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Дмитрий Каптилович.

Полузащитники: Саша Зделар, Максим Мухин, Хорхе Карраскаль, Иван Обляков, Бахтиер Зайнутдинов, Константин Кучаев, Хесус Медина, Никита Ермаков, Виктор Мендес.

Нападающие: Федор Чалов, Адольфо Гайч, Владислав Яковлев, Антон Заболотный.

Напомним, «Зенит» примет ЦСКА 13 августа. Встреча пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 17.00 по Москве.