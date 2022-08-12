Талалаев признался, что мог покинуть «Ахмат» после предложения из Европы

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев признался, что летом получил заманчивое предложение из Греции, но не стал покидать российский клуб.

«Было интересное предложение из-за границы. Любой тренер хочет расти, но у меня трехлетний контракт с «Ахматом». На встрече с представителями иностранной команды я сказал: если они хотят обсуждать что-то по моему будущему, то должны делать это, в первую очередь, с моим клубом», - приводит слова специалиста Metaratings.

Напомним, после четырех туров РПЛ «Ахмат» с пятью очками занимает девятое место в турнирной таблице.

В пятом туре 14 августа грозненцы на выезде сыграют с подмосковными «Химками».