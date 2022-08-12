Пейчинович: Тем, кто боится и уважает закон, не будет проблемой оформить fan-ID

Бывший защитник «Локомотива» и «Факела» серб Неманья Пейчинович заявил, что карта болельщика (fan-ID) вводится в России оправданно.

«Закон сейчас такой - надо его исполнять. Сначала болельщики не будут ходить на стадионы, но со временем ситуация исправится. В России же любят футбол», - приводит слова Неманиьи российское СМИ.

Напомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года, а его положения вступили в силу с 1 июня 2022 года. Согласно ему, каждый болельщик, собирающийся посетить спортивное мероприятие, обязан оформить персонифицированную карту.

Ранее фанатские объединения практически всех клубов РПЛ приняли решение бойкотировать матчи своих команд в связи с принятием соответствующего закона. В некоторых городах система заработает уже с 4 июля, в остальных - с 1 декабря 2022 года.