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Пейчинович: Тем, кто боится и уважает закон, не будет проблемой оформить fan-ID

Система запущена в тестовом режиме на части российских стадионов.
12 августа 2022 16:54

Бывший защитник «Локомотива» и «Факела» серб Неманья Пейчинович заявил, что карта болельщика (fan-ID) вводится в России оправданно.

«Закон сейчас такой - надо его исполнять. Сначала болельщики не будут ходить на стадионы, но со временем ситуация исправится. В России же любят футбол», - приводит слова Неманиьи российское СМИ.

Напомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года, а его положения вступили в силу с 1 июня 2022 года. Согласно ему, каждый болельщик, собирающийся посетить спортивное мероприятие, обязан оформить персонифицированную карту.

Ранее фанатские объединения практически всех клубов РПЛ приняли решение бойкотировать матчи своих команд в связи с принятием соответствующего закона. В некоторых городах система заработает уже с 4 июля, в остальных - с 1 декабря 2022 года.

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