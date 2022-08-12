Кавазашвили заявил, что в «Барселоне» Соболев был бы лучшим нападающим

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об игре нападающего красно-белых Александра Соболева.

«Игру Саши Соболева оцениваю на 4 балла из 5. Ему бог дал все, это очень хороший футболист. Но, когда у тебя в «Спартаке» такие партнеры, ты не можешь раскрыться полностью.

Соболев смог бы заиграть «Барселоне», он бы показал там все, на что он способен. И был бы главным нападающим клуба», - приводит слова Кавазашвили «РБ-Спорт».

Напомним, в сезоне 2022/23 Соболев провел четыре матча, в которых забил один мяч.