«Лукойл» ищет «Спартаку» нового гендиректора и хочет возродить вторую команду

Компания «Лукойл» занимается активным поиском кандидатуры на должность генерального директора московского «Спартака».

По информации Metaratings, в шорт-листе корпорации фигурируют семь фамилий. Источник также отмечает, что все претенденты - россияне.

Кроме того, в «Лукойле» планируют возродить «Спартак-2», который был расформирован весной 2022 года в связи с курсом нынешнего руководства на экономию средств.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что нынешний владелец клуба Леонид Федун продаст корпорации контрольный пакет акций клуба.