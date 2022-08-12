Бикфалви выйдет на поле с первых минут. «Факел» и «Урал» огласили составы

Воронежский «Факел» и екатеринбургский «Урал» назвали стартовые составы на матч пятого тура чемпионата России.

«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Черов, Морозов, Акбашев, Альшин, Дмитриев, Мендель, Аппаев, Гонгадзе.

Запасные: Городовой, Смирнов, Дашаев, Брызгалов, Мастерной, Магаль, Шаваев, Шляков, Черняков, Квеквескири, Максимов, Ивахнов.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Бевеев, Кузьмичев, Подберезкин, Коновалов, Егорычев, Мишкич, Гаджимурадов, Бикфалви.

Запасные: Ландаков, Емельянов, Мамин, Быковский, Эмерсон, Сунгатулин, Железнов, Юшин, Каштанов.

Напомним, встреча пройдет в Воронеже. Начало в 19.30 по московскому времени.

«Факел» с двумя очками занимает 13-е место. «Урал» после четырех поражений в первых четырех турах замыкает турнирную таблицу. После поражения от московского «Спартака» в последнем матче команду покинул ее бывший главный тренер Игорь Шалимов.