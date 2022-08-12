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Радимов скептически отнесся к успехам ЦСКА в новом сезоне

Армейцам предстоит встреча с «Зенитом».
12 августа 2022 19:26
автор: Александр Шульгин

Бывший полузащитник ЦСКА и питерского «Зенита» Владислав Радимов поделился своим мнением об игре и результатах армейцев в преддверии их очного поединка с сине-бело-голубыми в рамках пятого тура чемпионата России.

«Безусловно, Хесус Медина и Хорхе Карраскаль большие молодцы. Парагваец набрал уже пять очков по системе «гол+пас», а колумбиец - четыре. Но давайте посмотрим, как они проявят себя в матчах с сильными соперниками. Одно дело забивать «Уралу», «Пари Нижнему Новгороду» и «Факелу» и совсем другое - противостоять «Зениту». Это касается ЦСКА в целом. Команду на старте сезона излишне перехваливают, поскольку календарь у нее не самый сложный», - приводит слова ветерана крупное российское СМИ.

Напомним, встреча пройдет 13 августа в Санкт-Петербурге. ЦСКА с десятью очками делит лидерство в турнирной таблице со «Спартаком». «Зенит» отстает на два очка.

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