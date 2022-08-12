Денис Глушаков: Я могу перейти в «Спартак». У меня договоренность с руководством «Химок»

Футболист «Химок» Денис Глушаков раскрыл детали своего контракта. По словам игрока, он может перейти в топ-клуб РПЛ без каких-либо препятствий.

«Если у меня будет хорошее предложение, то у меня есть договоренность с руководством «Химок», что я могу спокойно уйти. В любую команду? Нет, не в любую, мы договорились, что в топ-команду. Только «Спартак»? Есть еще клубы, о которых я не буду говорить», – заявил Глушаков в эфире популярной передачи на YouTube.

Напомним, полузащитник выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Он был капитаном команды и выиграл с ней три трофея, в том числе чемпионат России.