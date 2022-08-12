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«Факел» сыграл вничью с «Уралом», екатеринбуржцы набрали первое очко

Команды не смогли распечатать ворота друг друга.
12 августа 2022 21:26
автор: Александр Шульгин

В матче пятого тура РПЛ воронежский «Факел» на своем поле сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом».

Встреча завершилась со счетом 0:0. Напомним, что «Урал» проводил первую игру после отставки Игоря Шалимова.

Воронежцы набрали три очка и остались на 12-й позиции в турнирной таблице. Уральцы смогли завоевать свое первое очко в нынешнем сезоне, что позволило им догнать идущее 15-м московское «Торпедо».

В следующем туре команда Олега Василенко 19 августа сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов». «Урал» днем позже дома примет «Пари НН».

РПЛ
5-й тур
«Факел» (Воронеж) - «Урал» (Екатеринбург) - 0:0.
«Факел»: Свинов, Суслов, Божин (Дашаев, 83), Черов, Морозов (Магаль, 63), Акбашев, Альшин, Дмитриев (Квеквескири, 83), Мендель (Шаваев, 83), Аппаев, Гонгадзе (Максимов, 71).
«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Бевеев, Кузьмичев, Подберезкин (Каштанов, 80), Коновалов (Сунгатулин, 88), Егорычев (Юшин, 87), Мишкич, Гаджимурадов (Железнов, 75), Бикфалви.
Предупреждения: Божин, 58; Аппаев, 58 - Бевеев, 9; Мишкич, 19; Гаджимурадов, 32; Подберезкин, 58; Коновалов, 79; Егорычев, 85; Каштанов, 87; Железнов, 90.

источник: «Советский спорт»
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