Лионель Месси не попал в число претендентов на «Золотой мяч» в 2022 году.

Французские СМИ опубликовали список футболистов, которые будут бороться за самую престижную индивидуальную награду:

Тибо Куртуа («Реал»)

Рафаэл Леау («Милан»)

Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»)

Мохаммед Салах («Ливерпуль»)

Йозуа Киммих («Бавария»)

Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)

Винисиус Жуниор («Реал»)

Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

Луис Диас («Ливерпуль»)

Роберт Левандовски («Барселона»)

Рияд Марез («Манчестер Сити»)

Каземиро («Реал»)

Сон Хын Мин («Тоттенхэм»)

Фабиньо («Ливерпуль»)

Карим Бензема («Реал»)

Майк Меньян («Милан»)

Гарри Кейн («Тоттенхэм»)

Дарвин Нуньес («Ливерпуль»)

Фил Фоден («Манчестер Сити»)

Садио Мане («Бавария»)

Себастьян Алле («Боруссия» Дортмунд)

Лука Модрич («Реал»)

Антонио Рюдигер («Реал»)

Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)

Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»)

Душан Влахович («Ювентус»)

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

Жоау Канселу («Манчестер Сити»)

Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Отметим, что аргентинец не будет соискателем приза впервые с 2005 года.

Месси является последним обладателем «Золотого мяча» и рекордсменом по количеству таких наград.