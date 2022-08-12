Тухель хочет видеть Обамеянга в «Челси», однако, форвард намерен остаться в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг попал в сферу интересов «Челси». Об этом пишут британские СМИ.

По данным источника, на трансфере габонского бомбардира настаивает главный тренер «синих» Томас Тухель, работавший с игроком в дортмундской «Боруссии».

Впрочем, ни сам Обамеянг, ни руководство каталонцев не заинтересованы в проведении сделки. «Барселона» стремиться расстаться с Мемфисом Депаем, а вот Обамеянг входит в планы тренерского штаба, поэтому останется в команде.

К слову, в прошлом сезоне Ла Лиги 33-летний форвард отыграл 17 матчей, забил 11 голов и отдал 1 голевой пас.