Тренер «Урала» Аверьянов обвинил поле в Воронеже в том, что его команде не удалось забить

Исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Евгений Аверьянов прокомментировал результат матча пятого тура РПЛ, в котором его команда на выезде сыграла вничью с воронежским «Факелом».

«Стоит выделить качество поля, а именно его медлительность. Трава довольно высокая и когда она высохла, то стало намного сложнее создавать. Из-за этого, мне кажется, у нас было много потерь. Если бы было поле как на «Екатеринбург Арене», то мы бы еще быстрее играли и играли внизу. Очень сложно созидать внизу на этом поле любой команде», - приводит слова специалиста пресс-служба «Урала».

Встреча завершилась со счетом 0:0. Напомним, что «Урал» проводил первую игру после отставки Игоря Шалимова.

Уральцы смогли завоевать свое первое очко в нынешнем сезоне, что позволило им догнать идущее 15-м московское «Торпедо».

В следующем туре «Урал» 20 августа дома примет «Пари НН».