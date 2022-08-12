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«Боруссия» одержала волевую победу над «Фрайбургом»

Дортмундцы всеми силами стараются не отпускать «Баварию» на старте сезона.
«Боруссия» одержала волевую победу над «Фрайбургом»
12 августа 2022 23:23
автор: Александр Шульгин
автор фото: Соцсети ФК "Боруссия" (Дортмунд)

В матче второго тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Фрайбург».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «шмелей», в составе которых отличились Джейми Байноу-Гиттенс, Юссуфа Мукоко и Мариус Вольф.

Хозяева ответили голом Михаэля Григорича.

Таким образом, «Боруссия» набрала шесть очков после двух матчей и временно возглавила турнирную таблицу. «Фрайбург» потерпел первое поражение. В прошлом туре команда Кристиана Штрайха в гостях разгромила «Аугсбург» (4:0).

Бундеслига
2-й тур
«Фрайбург» - «Боруссия» (Дортмунд) - 1:3 (1:0).
Голы: Григорич, 35 - Байноу-Гиттенс, 77; Мукоко, 84; Вольф, 88.

источник: «Советский спорт»
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«Боруссия» одержала волевую победу над «Фрайбургом»
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