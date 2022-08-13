Казанский поставил на ничью в матче «Зенит» – ЦСКА

Спортивный журналист Денис Казанский не верит, что матч «Зенит» – ЦСКА завершится победой одной из команд.

По словам комментатора, питерский клуб пребывает не в самой лучшей форме, а команда Владимира Федотова выступает нестабильно и имеет проблемы в обороне.

«Мне кажется, что аккуратная игра ЦСКА и нелучшая игра «Зенита» могут привести к ничьей», – добавил Казанский для «РБ-Спорт».

Напомним, матч «Зенит – ЦСКА состоится 13 августа и пройдет на стадионе «Газпром Арена». Начало трансляции – 17.00 мск.

В новом сезоне чемпионата России питерцы занимают четвертое место, набрав 8 очков. Армейцы расположились на первой строчке: команда Федотова добыла 10 очков.