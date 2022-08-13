«Динамо» – «Краснодар»: во сколько начало, где смотреть матч 5-го тура РПЛ

Сегодня, 13 августа, московское «Динамо» примет «Краснодар» в матче 5-го тура РПЛ. Встречу обслужит Сергей Карасев (Москва). Он даст стартовый свисток в 20.00 по местному времени.

Посмотреть эту игру можно будет в прямом эфире телеканала «Матч Премьер».

В новом сезоне РПЛ бело-голубые, сменившие главного тренера, идут на пятой строчке, добыв 8 очков. В активе «быков» – 7 очков и 8-я позиция.

Туром ранее москвичи обыграли в гостях «Крылья Советов» (2:0), а «Краснодар» разгромил столичный «Локомотив» (3:0).