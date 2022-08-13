Спортдиректор «Торино» заявил, что клуб не обязан выкупать Миранчука у «Аталанты»

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти сообщил об условиях аренды российского полузащитника Алексея Миранучка у «Аталанты».

«Мы не обязаны выкупать Миранчука после завершения аренды, таких условий нет. Есть договоренность о сумме возможного выкупа, но все будет решаться следующим летом», - приводит слова Ваньяти российское СМИ.

Новый клуб 26-летнего россиянина также получил право его выкупа.

Напомним, Миранчук перебрался в «Аталанту» осенью 2020 года, но так и не смог выиграть конкуренцию за место в стартовом составе. В прошлом сезоне чемпионата Италии Миранчук провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 4 голевых передачи.