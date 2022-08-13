В «Крыльях Советов» рассказали, когда Пиняев сможет вернуться на футбольное поле

В «Крыльях Советов» рассказали, когда российский полузащитник Сергей Пиняев сможет вернуться на футбольное поле.

«Рассчитываем, что он сможет вернуться на поле в сентябре. Окончательное решение по этому вопросу будет зависеть от мнения врачей», - сообщили российскому СМИ в пресс-службе «Крыльев Советов».

Ранее появилась информация, что Пиняев попал в реанимацию из-за проблем с легкими. Позже в самарской команде опровергли эту новость, сообщив, что 17-летний вингер почувствовал недомогание во время тренировки и находится на обследовании.Затем у игрока был диагностирован пневмоторакс.

Напомним, что Пиняев перебрался в «Крылья Советов» из «Чертаново» в июле 2021 года за 500 тысяч евро. С тех пор он провел за самарскую команду во всех турнирах 31 матч, забил два гола и отдал пять результативных передач.