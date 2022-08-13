Канчельскис призвал Миранчука не расслабляться в «Торино»

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о переходе Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды.

«Раз его туда позвали, значит, на него рассчитывают. Хотя расслабляться ему точно не стоит. Все зависит только от него. Даст слабину - сядет на скамейку», - приводит слова Канчельскиса «Плеймейкер».

Новый клуб 26-летнего россиянина также получил право его выкупа.

Напомним, Миранчук перебрался в «Аталанту» осенью 2020 года, но так и не смог выиграть конкуренцию за место в стартовом составе. В прошлом сезоне чемпионата Италии Миранчук провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 4 голевых передачи.