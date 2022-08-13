Новичок «Зенита» Мантуан - о Путине: Он довольно популярен в Бразилии

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан поделился впечатлениями после переезда из Бразилии в Россию, а также рассказал о популярности Владимира Путина в его родной стране.

«Многие знакомые поделились своими впечатлениями о стране после чемпионата мира. Говорили, что Россия — огромная красивая страна с очень хорошими людьми. Так что мнения были самые общие. Пусть они будут положительными. Я, конечно, знаю, кто такой Владимир Путин. Он достаточно популярен в Бразилии», — сказал Мантуа популярному спортивному СМИ России.

Напомним, Мантуан является воспитанником академии «Кориантианса». В общей сложности он провел за клуб из Сан-Паулу 42 матча, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.